Magdeburg

SC Magdeburg souverän in der EL: 41:22 gegen Besiktas

09.02.2021, 22:19 Uhr | dpa

Der SC Magdeburg ist nach der WM-Pause mit einem Sieg gestartet. In der European League schlug der SCM den türkischen Vertreter Besiktas Aygaz mit 41:22 (21:11). Bester Werfer beim SCM war Omar Ingi Magnusson (10/5), bei den Gästen traf Ramazan Döne (9/3) am häufigsten. Mit dem Sieg übernimmt der SCM vorerst die Tabellenführung. Am 16. Februar steht das Spiel beim Zweiten Montpellier HB an.

Der SCM verzichtete auf Vizeweltmeister Daniel Pettersson, begann konzentriert und holte einen Vorsprung heraus (3:0/6.). Zwar kamen die Gäste heran (8:7/16.), doch der SCM zog das Tempo an und setzte sich auf fünf Tore ab (12:7/20.). Auch eine Auszeit der Gäste änderte nichts am Spielverlauf und Magdeburg setzte sich bis zur Pause komfortabel ab. Nach der Pause verwaltete der SCM den Vorsprung zunächst, brachte mit Tobias Thulin auch einen neuen Torwart. Doch immer wenn Besiktas ansetzte zu verkürzen, drehte der Bundesligist auf. Bei Hornkes 28:14 (40.) war das Spiel bereits entschieden.