Weimar

Prozess gegen Polizisten wird fortgesetzt: Urteil möglich

10.02.2021, 03:29 Uhr | dpa

Im Prozess gegen ein Thüringer Polizisten wegen des Vorwurfs des Geheimnisverrats und der Bestechlichkeit könnte am Mittwoch (15.00 Uhr) das Urteil fallen. Zuvor will das Amtsgericht Weimar nach Angaben einer Sprecherin klären, ob der Angeklagte versucht hat, eine Zeugin einzuschüchtern. Eine der vernommenen Zeuginnen hatte beim jüngsten Verhandlungstag entsprechende Vorwürfe gegen den Mann erhoben. Das hatte er vehement zurückgewiesen. Um zu klären, ob die Anschuldigungen zutreffen, soll die Frau des Angeklagten vernommen werden. Sie soll Angaben zu seinem Aufenthaltsort nach dem jüngsten Verhandlungstag machen.

Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann zur Last, in mehr als 30 Fällen in den Jahren 2017 und 2018 Informationen etwa aus den internen Polizei-Computersystemen an Dritte weitergeleitet zu haben. Teilweise soll der Mann, von der Frau, mit der er dazu chattete, Sex als Gegenleistung verlangt haben. Der Beschuldigte verrichtete seinen Dienst damals bei der Polizei in Weimar.