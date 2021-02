Alt Duvenstedt

Brennendes Räumfahrzeug auf A7: Autobahnsperrung aufgehoben

10.02.2021, 05:07 Uhr | dpa

Wegen eines brennenden Räumfahrzeugs ist die Autobahn 7 bei Alt Duvenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) zeitweilig voll gesperrt worden. Das sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Dienstag. Mittlerweile sei die Fahrbahn in Richtung Hamburg wieder frei und der Verkehr laufe langsam an. Es habe sich ein eher kurzer Rückstau entwickelt, da vergleichsweise wenige Fahrzeuge unterwegs waren. Details zum Brand nannte die Polizei zunächst nicht.