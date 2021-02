Kassel

Weiter Räumarbeiten am Hauptbahnhof Kassel wegen Schnee

10.02.2021, 14:12 Uhr | dpa

Nach den starken Schneefällen kommen die Räumungsarbeiten auf dem Hauptbahnhof in Kassel voran. Es werde weiter mit Hochdruck daran gearbeitet, den Betrieb wieder aufzunehmen, teilte ein Sprecher der Bahn am Mittwoch mit. Der Schnee auf den Dächern der Bahnsteige werde in mehreren Schichten abgetragen. Es habe zu keinem Zeitpunkt eine Einsturzgefahr bestanden.

Ein Gleis sei bereits von den Schneemengen befreit worden. Es gebe Gespräche über eine Aufnahme erster Regionalverkehre. Der Zugang zur Haupthalle sei möglich, seit Dienstagnachmittag sei die Station in Teilen wieder geöffnet. Regiozüge der Bahn nach Gießen und Frankfurt würden derzeit von und ab dem Bahnhof Wilhelmshöhe fahren. Nach Angaben des Nordhessischen Verkehrsverbunds (NVV) gibt es noch immer Beeinträchtigungen und Ausfälle bei Regionalbahnen, der Regiotram und im Busverkehr.