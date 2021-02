Paderborn

Mindestens 40 demolierte Autos: Polizei sucht Zeugen

10.02.2021, 14:15 Uhr | dpa

Vermutlich mit Bierflaschen haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch in Paderborn zahlreiche Autos beschädigt. Dabei zerkratzten sie die Scheiben oder schlugen sie ein. Laut Mitteilung lagen der Polizei allein bis zum Mittag 40 Anzeigen vor. An mehreren Tatorten fand die Polizei neben den Scherben der Autoscheiben auch zerbrochene Bierflaschen. Zudem wurden mehrere Außenspiegel abgebrochen oder umgeknickt. Die Ermittler suchen jetzt nach Zeugen.