Corona-Schutzimpfungen starten im März auf Nordseeinseln

10.02.2021, 17:13 Uhr | dpa

Bewohner der schleswig-holsteinischen Nordseeinseln und Halligen sollen voraussichtlich ab dem 11. März Covid-19-Schutzimpfungen erhalten. Impfberechtigt sind auf Sylt, Föhr, Amrum, Pellworm und den Halligen zunächst Menschen über 80 Jahre, die ihren Hauptwohnsitz dort haben, wie der Kreis Nordfriesland am Mittwoch ankündigte. Außerdem erhalten Mitarbeiter aus dem medizinischen Bereich und der Altenpflege zunächst ein Impfangebot. Im Unterschied zum Festland werden auf den Inseln und Halligen aber keine mobilen Teams eingesetzt, um insbesondere in Seniorenheimen zu impfen.

Nach Angaben des Kreises haben viele Senioren bereits Post vom Land erhalten. Darin wurde ihnen mitgeteilt, dass sie sich zur Impfung auf dem Festland anmelden können. Wer dies bereits getan habe, könne den Termin auf dem gleichen Weg wieder stornieren, sagte Impfkoordinator Bernd Petersen von der Kreisverwaltung. "Wer die erste Impfung aber schon in Husum bekommen hat, muss zur zweiten auch dorthin."

Auf Föhr werden die Impfungen im ehemaligen AOK-Kinderkurheim in Wyk erfolgen, auf Amrum in der Infektambulanz in Nebel. Auf Sylt findet die Impfung im Syltness Center in Westerland statt. Auf Pellworm wird im Bürgerhus geimpft, auf Hooge im "Uns Hallig Hus" sowie auf Langeneß und Oland in der Gemeindepflegestation. Auf Sylt hat es in Pflegeheimen bereits erste Impfungen gegeben. Derzeit wird nach Angaben des Kreises an den Plänen für Föhr und Pellworm gearbeitet und auch auf Amrum ein mobiles Impfteam organisiert.