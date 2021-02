Masterplan Ems: Umweltverbände mit positiver Zwischenbilanz

10.02.2021, 21:06 Uhr | dpa

Wolken ziehen über die Ems in Ostfriesland. Foto: Ingo Wagner/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Fünf Jahre nach der Initiierung des Masterplan Ems haben Umweltverbände zusammen mit Experten und Vertreter des Landes Niedersachsens eine erste positive Zwischenbilanz gezogen. Viele Maßnahmen aus dem Plan seien angegangen worden, um die Ems zu einem besseren Lebensraum zu machen, machte Beatrice Claus vom WWF nach einem digitalen Dialoggespräch deutlich. Der WWF und die Umweltverbände Nabu und Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) signalisierten aber auch, dass sie noch weitere Verbesserungen erwarten. An dem Gespräch nahm auch Umweltminister Olaf Lies (SPD) teil.

Ermutigend seien etwa erste Ergebnisse eines Test zur flexiblen Tidesteuerung am Emssperrwerk Gandersum (Kreis Leer) im Sommer 2020 - einem zentralen Projekt innerhalb des Masterplan Ems zur Lösung des Schlickproblems. Der Test habe gezeigt, dass mithilfe der Tidesteuerung eine Chance bestehe, die Wasserqualität in der Ems und damit den Lebensraum etwa für Fische zu verbessern, sagte Claus.

Außerdem seien schon mehr Flächen für den Wiesenvogelschutz gekauft worden als bis zum jetztigen Zeitplan vorgesehen waren. Fische könnten wieder die Seitengewässer der Ems erreichen. Auch würden nun Planungen bei der Uferrenaturierung konkret. "Damit gibt es eine Chance, die Ems zu sanieren", fasste die Umweltschützerin die Bemühungen zusammen. Dagegen seien Maßnahmen zur Verbesserung des Sauerstoffgehalts noch gar nicht in der Planung. Auch die geplante Vertiefung der Außenems sehen die Naturschutz-Verbände kritisch.

Die Ems leidet seit Jahrzehnten unter massiver Verschlickung und Sauerstoffmangel und transportiert zuviel Salz und Stickstoff. Naturschützer sehen als Hauptursache die massiven Ausbaggerungen des Flusses. Der Masterplan Ems wurde initiiert, um die Konflikte um Schutz und Ausbau des Flusses zu entschärfen. Ziel ist es, bis zum Jahr 2050 die Interessen der maritimen Wirtschaft und des Umweltschutzes bestmöglich zu vereinen. So soll die Wasserqualität verbessert werden und flusstypische Lebensräume geschaffen werden. Beteiligt sind unter anderem Naturschutzverbände, das Land und die Meyer Werft, die den Fluss für Schiffsüberführungen nutzt.

Umweltminister Lies betonte im Anschluss an den Dialog, dass der Erfolg des Projekts in dem Verbund von Ökologie und Ökonomie liege. Auf der einen Seite müsse die Schifffahrt auf der Ems weiter möglich sein, auf der anderen Seite müsse aber auch die Ökologie optimiert werden. "Dieser Masterplan ist ein notwendiger und ein richtiger Weg, und wir werden ihn auch gemeinsam zum Erfolg bringen", zeigte sich Lies sicher. Ein nächster Schritt sei laut dem Minister in diesem Sommer der Baubeginn des Tidepolders Coldemüntje, einem Biotop.