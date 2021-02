Schwerin

Normalbetrieb in Grundschulen und Kitas in einigen Regionen

10.02.2021, 21:49 Uhr | dpa

Grundschulen und Kitas in einigen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns sollen nach den Winterferien vom 22. Februar an wieder regulär öffnen. Das soll für Landkreise und kreisfreie Städte gelten, die einen Inzidenzwert von unter 50 haben, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Mittwochabend in Schwerin nach den Bund-Länder-Beratungen ankündigte.

Diesen wichtigen Schwellenwert haben nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) derzeit die Landkreise Vorpommern-Rügen, Rostock, Nordwestmecklenburg sowie die Hansestadt Rostock unterschritten. Was das für die anderen drei Landkreise und die Landeshauptstadt Schwerin bedeutet, die derzeit allesamt höhere Werte haben, soll laut Schwesig am Freitag im Corona-Landesgipfel geklärt werden.

Der zunächst bis Mitte Februar befristete Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wird auch im Nordosten bis zum 7. März verlängert. Friseursalons im Bundesland können demnach, wie im Bund-Länder-Beschlusspapier festgehalten, vom 1. März an unter Hygiene-Auflagen wieder öffnen. Schwesig hoffte darauf, dass die Infektionszahlen im Hotspot-Landkreis Vorpommern-Greifswald bis dahin runtergehen, damit auch dort Friseure dann öffnen könnten.

In Mecklenburg-Vorpommern sanken die Corona-Infektionszahlen zuletzt. Am Mittwoch sind 207 weitere Corona-Infektionsfälle gemeldet worden. Das sind 102 weniger als vor einer Woche, wie aus Daten des Landesamtes für Gesundheit und Soziales hervorgeht. Sieben weitere Menschen starben, so dass die Zahl der an oder mit dem Virus Gestorbenen im Nordosten seit Beginn der Pandemie jetzt 602 beträgt. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank von 76,7 am Dienstag auf nunmehr 70,7. Am Mittwoch vor einer Woche lag dieser Wert demnach noch bei landesweit 85,7. Doch in mehreren Bundesländern sanken die Corona-Infektionszahlen zuletzt noch stärker als im Nordosten.