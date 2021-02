Magdeburg

Kabinett soll neue Corona-Regeln beschließen

11.02.2021, 01:17 Uhr | dpa

Seit neun Wochen ist Deutschland im Lockdown, bis in den Abend verhandelten Mittwoch Bund und Länder darüber, wie es mit den Einschränkungen weitergehen soll. Am heutigen Donnerstag will Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) die Ergebnisse der Bund-Länder-Schalte mit der schwarz-rot-grünen Landesregierung beraten und in eine neue Landesverordnung umsetzen. Die soll dann die derzeitigen Regeln ab kommendem Montag ersetzen. Am Nachmittag will die Landesregierung die Öffentlichkeit über die neuen Regeln informieren.

Im Vorfeld hatte Sachsen-Anhalt sich unter anderem dafür ausgesprochen, Friseuren und anderen Anbietern körpernaher Dienstleistungen eine Öffnungsperspektive zu geben. Am frühen Abend stand nach dpa-Informationen eine Öffnung der Friseursalons zum 1. März im Raum. Darüber hinaus berieten die Regierungschefs unter anderem über die Wiederöffnungen von Schulen und Kitas.

Seit dem 16. Dezember sind in Deutschland Schulen, Kitas, Salons und die meisten Geschäfte geschlossen. Die Bundesregierung und die Landesregierungen wollen damit eine schnellere Ausbreitung des Coronavirus und einen Kollaps des Gesundheitssystems verhindern.