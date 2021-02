Schwerin

Sondersitzung des Landtags zu Corona: Auch Werften ein Thema

11.02.2021, 03:33 Uhr | dpa

Der Landtag in Schwerin kommt am heutigen Donnerstag abermals zu einer Sondersitzung zusammen, um über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise zu beraten. In einer Regierungserklärung will Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) die Parlamentarier über die Ergebnisse des Corona-Gipfels von Bund und Ländern vom Vortag informieren. Die Landesregierung muss die gemeinsamen Beschlüsse in Landesrecht umsetzen, hatte aber zugesichert, dabei jeweils den Landtag einzubeziehen. Die Corona-Landesverordnung soll dann am Freitag an die aktuelle Lage angepasst werden. Dafür ist ein weiterer Corona-Landesgipfel der Regierung mit Vertretern von Verbänden und Gewerkschaften sowie Medizinern geplant. Mit Spannung wird erwartet, wann Kitas und Grundschulen im Nordosten wieder zum Regelbetrieb übergehen sollen.

Die oppositionelle Linksfraktion hat für die Sondersitzung des Landtags zudem einen Dringlichkeitsantrag zu den Werften im Land angekündigt. Damit reagiert sie auf die Ankündigung eines drastischen Stellenabbaus dort. Die Linke befürchtet, dass auch ganze Standorte geschlossen werden könnten und fordert, dass alle drei Schiffbaubetriebe in Wismar, Rostock und Stralsund erhalten bleiben sollen. Infolge der Corona-Pandemie war der asiatische Mutterkonzern Genting finanziell in Schieflage geraten, was sich auch massiv auf die konzerneigenen MV Werften niederschlug. Deren Überleben hängt nun maßgeblich von Kredithilfen des Bundes ab.