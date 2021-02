Langenwetzendorf

Havarie an Biogasanlage: Gülle ausgelaufen

11.02.2021, 09:45 Uhr | dpa

Bei einer Havarie an einer Biogasanlge in Langenwetzendorf (Landkreis Greiz) sind mehrere Kubikmeter Gülle ausgelaufen und zum Teil in einen Bach geflossen. Warum die Rohrleitung am Mittwoch geplatzt sei, sei noch ungeklärt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Großteil der ausgelaufenen Gülle habe sich in dem Bach gestaut und abgepumpt werden können. Dazu wurde die Bundesstraße 92 halbseitig gesperrt. Verletzt wurde niemand.