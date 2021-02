Steinfurt

Feuerwehr befreit Hündin und vier Welpen: Alle wohlauf

11.02.2021, 11:27 Uhr | dpa

Eine Schäferhündin und ihre vier neugeborenen Welpen hat die Feuerwehr in Steinfurt im Münsterland befreit. In der Nacht zu Donnerstag waren die Rettungskräfte zu einem Baustellencontainer gerufen worden, weil eine trächtige Hündin darunter gekrochen war und der Wurf unmittelbar bevorstand, wie die Polizei mitteilte. Die Retter brachen den Container auf, nahmen die Bodenbretter hoch und gelangten so zu der Schäferhündin - da waren die vier Welpen bereits geboren. Die Hündin und ihr Nachwuchs sind den Angaben zufolge wohlauf und bereits in der Obhut ihrer Besitzerin, die den Wurf nun zu Hause betreut. 13 Feuerwehrleute seien bei eisiger Kälte an der Rettungsaktion beteiligt gewesen, hieß es.