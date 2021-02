Prüm

Friseure begrüßen Öffnung Anfang März

11.02.2021, 11:43 Uhr | dpa

Katrin Dickmann, Friseurmeisterin vergibt erste Termine an ihre Kundschaft. Foto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

Der Landesverband der Friseure im Rheinland hat den Beschluss zur Öffnung ihrer Betriebe zum 1. März begrüßt. Dies gebe den Betrieben und ihren Beschäftigten nach zehn Wochen Schließung "endlich wieder Sicherheit und eine Zukunftsperspektive", erklärte der Landesverband Friseure & Kosmetik Rheinland am Freitag in Prüm. Wünschenswert sei allerdings eine schnelle Öffnung auch für andere körpernahen Dienstleistungen wie die Kosmetikbetriebe. Diese hätten mit umfassenden Hygienekonzepten gezeigt, dass sie ihre Dienstleistung in einem sicheren Umfeld anbieten könnten.

Bund und Länder haben beschlossen, den Lockdown mit den Kontaktbeschränkungen bis zum 7. März zu verlängern. Friseurbetriebe sollen aber bereits zum 1. März öffnen können. "Es ist gut, dass die Friseure ein Signal haben", sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Die Entscheidung zu ihrer vorgezogenen Öffnung berücksichtige die große hygienische Bedeutung eines Friseurbesuchs besonders für die ältere Bevölkerung.

Der Landesverband Friseure & Kosmetik Rheinland vertritt die örtlichen Friseurinnungen mit rund 450 Innungsfriseuren und durchschnittlich jeweils drei Beschäftigten. Im Süden des Bundeslands hat der Landesverband Pfalz seinen Sitz in Kaiserslautern.