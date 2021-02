Magdeburg

Friseure öffnen ab März: Handwerkskammer "schwer enttäuscht"

11.02.2021, 12:00 Uhr | dpa

Friseure dürfen ab dem 1. März wieder öffnen, Anbieter bestimmter körpernaher Dienstleistungen wie der Fußpflege auch. Die Handwerkskammer Magdeburg hätte sich eine schnellere Öffnung gewünscht. "Wir sind schwer enttäuscht", sagte Kammerpräsident Hagen Mauer am Donnerstag. "Wir machen uns große Sorgen um unsere Zukunft und die unserer Beschäftigten."

Am Mittwochabend hatten Bund und Länder sich auf die Öffnungen geeinigt. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und mehrere Mitglieder der Landesregierung hatten im Vorfeld der Bund-Länder-Beratungen eine klare Perspektive für die Friseurinnen und Friseure gefordert. Haseloff sagte nach den Verhandlungen, er habe eine frühere Öffnung bei der Bundesregierung nicht durchsetzen können. Am Donnerstagmittag sollte die Landesregierung die Beschlüsse der Schalte in eine neue Landesverordnung umsetzen, die ab Montag gelten soll.

Mauer kritisierte nicht nur den aus seiner Sicht späten Termin der Öffnungen, sondern auch Unterscheidung von Friseuren und anderen körpernahen Dienstleistungen. "Warum der Bund zwischen Friseuren und Kosmetikern einen Unterschied macht, ist nicht zu verstehen", sagte Mauer. Im Einigungspapier von Bund und Ländern war nur von der Öffnung von Friseuren zum 1. März die Rede gewesen. Er hoffe, dass Sachsen-Anhalt einen eigenen Weg geht, sagte Mauer.

Haseloff hatte am Mittwoch angekündigt, dass auch bestimmte andere körpernahe Dienstleister öffnen könnten, etwa die Fußpflege. Welche genau, soll in der neuen Landesverordnung stehen.