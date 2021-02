Wurzen

Durchsuchungen und Festnahmen wegen Schleuserkriminalität

11.02.2021, 19:29 Uhr | dpa

Bei Ermittlungen zur illegalen Einschleusung osteuropäischer Staatsangehöriger hat die Bundespolizei in Wurzen (Kreis Leipzig) zwei Wohnungen durchsucht und vier Männer festgenommen. Wie die Bundespolizeiinspektion Chemnitz mitteilte, wurden dabei am Donnerstag unter anderem gefälschte Personalausweise sichergestellt. Mit Hilfe solcher rumänischer Ausweise oder Identitätskarten können Eingeschleuste bei Bürger- oder Meldeämtern einen Wohnsitz anmelden und Erwerbstätigkeiten aufnehmen. Die Polizei ermittelt vor allem wegen unerlaubter Einreise und Urkundenfälschung. An der Aktion waren 34 Beamte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz sowie der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit Pirna beteiligt.

Bei den Durchsuchungen wurden ein 20-jähriger Moldauer, gegen den sich die Durchsuchung eigentlich richtete, sowie drei 24, 26 und 28 Jahre alte Ukrainer angetroffen. Auch sie werden verdächtigt, gegen das Aufenthaltsgesetz verstoßen und weitere Straftaten begangen zu haben. Gegen den 24-jährigen Ukrainer lag schon ein Untersuchungshaftbefehl vor. Er soll in eine Vollzugsanstalt gebracht werden. Gegen die anderen Verdächtigen wurde Haftbefehl beantragt.