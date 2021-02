Schwerin

Bund-Länder-Beschlüsse: Landesregierung berät über Umsetzung

12.02.2021, 01:41 Uhr | dpa

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns berät heute in einer Videokonferenz mit Vertretern von Kommunen, Gewerkschaften und Sozialverbänden über die Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse. Dabei geht es etwa um den Fahrplan für Schulen und Kitas nach den Winterferien, die noch bis kommende Woche andauern.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte am Donnerstag im Landtag in Schwerin, dass die Klassenstufen 1 bis 6 nach den Ferien zum regulären Betrieb zurückkehren sollen. Voraussetzung sei, dass im betroffenen Landkreis oder kreisfreier Stadt stabil weniger als 50 Corona-Infektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen registriert wurden. Diesen Wert haben jedoch noch nicht alle Regionen im Bundesland erreicht, wodurch noch offen ist, wie es dort weitergeht.