Andernach

Zehnjähriges Kind auf Zebrastreifen angefahren

12.02.2021, 06:19 Uhr | dpa

Ein zehnjähriger Junge auf einem Fahrrad ist auf einem Zebrastreifen in Andernach von einem Auto angefahren worden. Das Kind sei dabei am Arm leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen. Die Autofahrerin habe zwar nach dem Zusammenstoß mit dem Jungen gesprochen und anschließend ihre Fahrt fortgesetzt. Später habe sich aber herausgestellt, dass das Kind bei dem Unfall verletzt wurde, hieß es. Der Zehnjährige sei zur Untersuchung in ein Krankenhaus gekommen. Auch das Fahrrad wurde bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag leicht beschädigt.