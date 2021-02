Halle (Saale)

Unbekannter bedroht Mann und stiehlt mehrere Hundert Euro

12.02.2021, 07:10 Uhr | dpa

In Halle hat ein Unbekannter einen 63 Jahre alten Mann in einer Bank mit einem Messer bedroht und mehrere Hundert Euro gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte der Mann am Donnerstagabend in einer Bank Geld abheben. Der Täter war ebenfalls in der Bank, bedrohte ihn mit einem Messer und forderte ihn dazu auf, Geld abzuheben. Nachdem der Mann der Forderung nachkam und ihm mehrere Hundert Euro gab, floh der Unbekannte. Verletzt wurde niemand.