Ermittlungen nach Brandanschlag in Syke eingestellt

12.02.2021, 11:55 Uhr | dpa

Ein Jahr nach einem mutmaßlich rassistisch motivierten Brandanschlag auf ein Restaurant in Syke hat die Staatsanwaltschaft Verden die Ermittlungen eingestellt. Ein anfänglicher Tatverdacht gegen einen 31-Jährigen habe sich nicht bestätigt, teilte die Behörde am Freitag mit. Der NDR hatte zuerst berichtet.

Der nächtliche Brand am 13. Februar 2020 hatte das von einem Zuwanderer geführte Restaurant "Martini" zerstört. Sechs Menschen aus Nachbarwohnungen in dem Gebäude konnten unverletzt gerettet werden. An der Außenwand sowie auf dem Pflaster vor dem Gebäude entdeckte die Polizei aufgesprühte Hakenkreuze und den Spruch "Ausländer raus".

Bei den Ermittlungen spielten Aufnahmen einer Überwachungskamera eine Rolle, die zeigten, wie zwei vermummte Personen Benzin als Brandbeschleuniger in dem Lokal in Syke (Kreis Diepholz) ausgossen. Trotz einer intensiven, technisch aufwendigen Aufbereitung der qualitativ schlechten Videoaufzeichnung habe sich der Anfangsverdacht gegen den 31-jährigen Beschuldigten letztlich nicht erhärten lassen, hieß es vonseiten der Staatsanwaltschaft.

Dem Anschlag in Syke folgten ähnliche Fälle in der Umgebung von Bremen. In Ganderkesee (Kreis Oldenburg) wurde am 14. Oktober das Restaurant "Don Gantero" in Brand gesetzt. Am 23. Juli ging der "Hexenkeller" in Gnarrenburg (Kreis Rotenburg) in Flammen auf. Mögliche Parallelen zu dem Anschlag in Syke seien geprüft worden, sagte ein Sprecher der Ermittlungsbehörde. Allerdings hätten sich an den Tatorten keine belastbaren Übereinstimmungen ergeben, die darauf hindeuten, dass die Brände einem oder mehreren identischen Tätern zugeordnet werden könnten.