Wiehl

Autofahrer mit 3,6 Promille und ohne Führerschein erwischt

12.02.2021, 13:25 Uhr | dpa

Betrunken, ohne Führerschein und mit einem nicht zugelassenen Wagen ist ein 34 Jahre alter Autofahrer in Wiehl (Oberbergischer Kreis) erwischt worden. Der Mann sei am Donnerstag einer Streife aufgefallen, weil sein Wagen kein Kennzeichen hatte, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei der Überprüfung habe sich herausgestellt, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt und zudem unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest habe einen extrem hohen Wert von 3,6 Promille ergeben. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Herkunft und Eigentumsverhältnisse des nicht angemeldeten und sichergestellten Autos konnten zunächst nicht geklärt werden.