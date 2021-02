Stralsund

Vorpommern-Rügen: Öffnung weiterer Impfzentren verschoben

12.02.2021, 16:00 Uhr | dpa

Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat die Öffnung von vier weiteren Impfzentren verschoben. Die in Ribnitz-Damgarten, Bergen auf Rügen, Bad-Sülze und Grimmen geplanten Zentren können nicht wie geplant am kommenden Montag öffnen, wie der Landkreis am Freitag mitteilte. Grund seien technische Probleme. Aktuell seien das Impfzentrum in Stralsund sowie zwei mobile Impfteams im Einsatz. Wann genau die zusätzlichen Impfzentren ihren Betrieb aufnehmen können, konnte der Landkreis nicht sagen.