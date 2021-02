Greifswald

Bauzäune zum Schutz vor Wildschweinen: Greifswald sperrt Weg

12.02.2021, 16:09 Uhr | dpa

Greifswald sperrt einen Weg mit Bauzäunen zum Schutz vor einer Wildschweinrotte. In dem Arreal im Ortsteil Eldena hätten sich in unmittelbarer Nähe zu Wohnhäusern zwei Bachen mit ihren Frischlingen niedergelassen, teilte die Stadt am Freitag mit. "Die Gefahr ist zu groß, dass doch Menschen zu Schaden kommen", wird Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) zitiert. Die Sperrung sollte Freitagvormittag erfolgen. Die Zufahrt zu den Häusern sollte demnach frei bleiben.

Die Stadt appellierte an die Bewohner, Tiere wie Vögel oder Katzen nicht draußen zu füttern. Reste seien ein gefundenes Fressen für Wildschweine. Laut dem Wildtiermanager der Stadt leben im Stadtgebiet schätzungsweise 70 bis 100 Wildschweine. Die Stadt hatte Mitte Januar schon vor einer anderen Rotte zwischen einem Garagenkomplex und einer Sporthalle im Stadtgebiet gewarnt und die Menschen dazu aufgefordert, den Bereich zu meiden.

In den nächsten Tagen und Wochen sollen die Tiere mehrmals gestört werden, um sie so in die Außengebiete zu verdrängen.