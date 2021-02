Bad Freienwalde (Oder)

Polizei stellt gestohlene Limousinen in Brandenburg

12.02.2021, 17:52 Uhr | dpa

Kurz vor der polnischen Grenze hat die Polizei zwei wenige Stunden zuvor im Raum Lübeck gestohlene Limousinen sichergestellt. Beamte nahmen am Mittwoch auch einen 27 Jahre alten Fahrer fest, wie die Polizei am Freitag in Lübeck mitteilte. Beide Autos waren am frühen Mittwochmorgen in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) und Lübeck gestohlen worden. Als ein Lübecker Besitzer den Diebstahl gegen 6.15 Uhr bemerkte, hatte die Polizei bereits zugegriffen.

Der andere Autobesitzer war in Timmendorfer Strand gegen 3.30 Uhr durch Geräusche von draußen geweckt worden und bemerkte den Diebstahl. Polizisten gaben die Wagendaten in die Fahndungsdatei ein. Etwa zwei Stunden nach der Tat wollten Beamte in Zivil das Auto im brandenburgischen Hohenwutzen kontrollieren. Dessen Fahrer flüchtete aber auf der Bundesstraße 158a in Richtung Polen.

Kurz hinter der Grenze fanden die Beamten den Wagen verlassen vor. Zwanzig Minuten später floh der Fahrer des zweiten gestohlenen Autos ebenfalls vor einer Kontrolle der Polizisten, hatte jedoch kurz vor der Grenze einen Unfall. Kurz danach wurde er festgenommen.