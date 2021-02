Neustrelitz

Sex-Chats mit Kindern auf Instagram und TikTok: Anzeigen

12.02.2021, 17:56 Uhr | dpa

Nachdem Kinder auf Apps wie Instagram oder TikTok in Sex-Chats verwickelt wurden, ist es zu mehreren Anzeigen im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg gekommen. Laut einer Polizeimitteilung vom Freitag ereigneten sich die Fälle diese Woche.

Eine Elfjährige auf Rügen hat demnach auf TikTok einen Nutzer kennengelernt und mit ihm per Instagram und via WhatsApp gechattet. Sie sei davon ausgegangen, es handele sich auch um einen Schüler. Im Verlauf des Austauschs habe der Unbekannte ihr plötzlich kinder- und jugendpornografische Fotos geschickt und das Mädchen aufgefordert, selbst Nacktaufnahmen von sich zu senden. Die Eltern hätten aber das Handy kontrolliert und Fotos und Chats sichergestellt.

In einem anderen Fall habe ein 14-Jähriger aus Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) kinder- und jugendpornografisches Material zugeschickt bekommen und selbst Bilder von sich verschickt. Nach vorläufigen Erkenntnissen sei der Kontakt zu dem vermeintlichen Mädchen über Online-Spiele entstanden. Auch hier konnte der Austausch gestoppt werden.

Die Polizei appellierte an Eltern, regelmäßig die Handys oder Laptops der Kinder zu kontrollieren. Ebenfalls sei Aufklärung der Kinder wichtig. Sie sollten ermutigt werden, sich rechtzeitig an ihre Eltern zu wenden und ihnen solle klar gemacht werden, dass die Aufforderung zu Sex-Chats oder zum Verschicken von Nacktbildern keineswegs in Ordnung sei. Ebenso sei es kein Kavaliersdelikt, etwa in Gruppenchats mit Mitschülern Nacktbilder von Mädchen oder Jungen weiterzuverbreiten.