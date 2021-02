Krefeld

Antrag auf Insolvenzverfahren: Uerdingen erhält Punktabzug

12.02.2021, 21:42 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist KFC Uerdingen werden wegen des Antrags auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens drei Punkte in der laufenden Saison abgezogen. Der Spielausschuss des Deutschen Fußball-Bundes folgte der Spielordnung, die eine entsprechende Strafe vorsieht. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mit. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Der Club kann innerhalb von einer Woche noch Einspruch einlegen.

Normalerweise sieht das Reglement in der 3. Liga sogar einen Abzug von neun Punkten vor. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie greift aber derzeit eine Ausnahmeregelung, die zum Ende der Saison ausläuft. In der vergangenen Saison gab es sogar gar keine Punktabzüge bei einem Insolvenzverfahren, wovon der 1. FC Kaiserslautern profitierte. Der Punktabzug wird laut den Statuten sofort in der Tabelle berücksichtigt. Uerdingen kommt demnach nun auf 24 Zähler in der 3. Liga.

Der Krefelder Club hatte zuletzt einen neuen Investor vorgestellt. Nach dem Ausstieg von Präsident Michail Ponomarew übernimmt die Noah Company aus Armenien die Anteile.