Ein Toter und vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß

12.02.2021, 21:52 Uhr | dpa

Ein Polizeiwagen steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einer Unfallstelle. Foto: picture alliance/Malte Christians/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in der Nähe von Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ein Mann ums Leben gekommen. Vier Menschen wurden verletzt, drei von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 34 Jahre alter Autofahrer am Freitagnachmittag auf der B96 zum Überholen eines Lkw angesetzt und war dann mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt.

In dem zweiten Wagen saßen vier Männer, ein 30-Jähriger starb noch an der Unfallstelle. Die drei weiteren Insassen zwischen 20 und 27 Jahren wurden schwer verletzt, der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Die Bundesstraße war an der Unfallstelle für rund zwei Stunden komplett gesperrt.