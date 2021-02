Hirschberg

Dreijähriger in Hirschberg angefahren und schwer verletzt

13.02.2021, 09:00 Uhr | dpa

Ein drei Jahre altes Kind ist in Hirschberg (Saale-Orla-Kreis) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge habe eine Straße überqueren wollen und sei von dem Wagen frontal erfasst worden, teilte die Polizei mit. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten Dreijährigen in eine Klinik. Die 49 Jahre alte Autofahrerin erlitt bei dem Unfall am Freitagnachmittag einen Schock. Die Ermittler wollen nun die genaue Unfallursache klären.