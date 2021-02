Offenbach am Main

Nach Frost und Sonne folgt ein regnerischer Wochenstart

13.02.2021, 13:35 Uhr | dpa

Nach einem sonnigen und frostigen Samstag soll es auch am Sonntag in vielen Regionen Hessens strahlenden Sonnenschein geben. Außerdem wird es bei Temperaturen zwischen minus vier Grad im Bergland und 3 Grad am Oberrhein etwas milder, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Nur am Sonntagmorgen kommt demnach in Nord- und Osthessen örtlich etwas Nebel auf.

Allerdings dürften frostige Temperaturen die Hessen in der Nacht zum Montag wieder zum Bibbern bringen. Den Meteorologen zufolge sollen die Tiefstwerte zwischen minus 7 und minus 14 Grad im Bergland liegen. In Kammlagen wehen demnach zudem teilweise starke Böen aus Südost bis Süd.

Auch der erste Tag der neuen Woche dürfte eher ungemütlich werden. So setzt dem DWD zufolge nach einem weitgehend bewölkten Morgen am Mittag Niederschlag ein. Zunächst als Schnee, später auch als gefrierender Regen mit Glatteis, wie es von den Experten heißt. Höchstwerte liegen demnach zwischen 2 Grad im Rhein-Main-Gebiet und minus 1 Grad im Nordosten sowie im Bergland. In höheren Lagen müsse mit stürmischen Böen gerechnet werden.