Altenberg

Friedrich vor fünftem Bob-Double

14.02.2021, 00:53 Uhr | dpa

Francesco Friedrich kann am heutigen Sonntag bei der WM auf seiner Heimbahn in Altenberg sein fünftes Bob-Double hintereinander einfahren. Dann wäre der Rekordweltmeister seit der WM 2017 am Königssee und bei Olympia ungeschlagen. Zur Halbzeit der Königsklasse liegt der Doppel-Olympiasieger von Pyeongchang klar in Führung. Auch Johannes Lochner greift als Dritter nach einer Medaille. Bei den Frauen könnte Stephanie Schneider die erste Monobob-Weltmeisterin werden. Sie geht als Führende in die beiden abschließenden Läufe. Auch Laura Nolte hat als Dritte hinter US-Pilotin Kaillie Humphries noch berechtigte Titelchancen.