Papenburg

Mitgliederversammlung der Papenburger SPD in Autos auf Markt

14.02.2021, 01:29 Uhr | dpa

In Autos auf dem Marktplatz hält die Papenburger SPD heute ihre Mitgliederversammlung ab. Bestimmt werden müssen in geheimer Wahl der oder die Bürgermeisterkandidatin sowie Delegierte im Zusammenhang mit der Kreistags- und Bundestagswahl. Weil normale Versammlungen derzeit wegen der Corona-Pandemie nicht möglich sind, wollen sich die Papenburger Sozialdemokraten wie in einem Autokino treffen. Die Wahlen selber erfolgen geheim, Helfer werden von Wagen zu Wagen gehen, um die verschlossenen Wahlunterlagen in Eimer einzusammeln und auszuzählen.

Für die SPD will die 31-jährige Vanessa Gattung in das Rennen um das Bürgermeisteramt in der Emsstadt starten. Die Bürgermeisterwahl in der Stadt, die wegen des Kreuzfahrtschiffbauers Meyer Werft deutschlandweit bekannt ist, ist am 12. September.