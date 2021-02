Schwerin

Schwerins Coach nach Sieg über Potsdam: "Feuer entflammt"

14.02.2021, 10:52 Uhr | dpa

Nach einer emotionalen Partie und dem besseren Ende für die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin gegen den SC Potsdam hatte Trainer Felix Koslowski großes Lob für seine Mannschaft parat. "Wir haben es heute geschafft, ein Feuer zu entflammen. Waren wir in den ersten zwei Sätzen noch zu lieb und zögerlich, haben wir es dann aber geschafft, den Schalter umzulegen", sagte er am Samstag nach dem 3:2-Sieg nach 0:2-Rückstand und einem abgewehrten Matchball.

Mit 21:25 und 21:25 hatte der SCC die ersten Durchgänge abgegeben, dann mit 25:9 aufgetrumpft, um im vierten Satz beim Stand von 23:24 und Matchball für Potsdam wiederum am Rande einer Niederlage zu stehen. Während sich die Schwerinerinnen aber erfolgreich dagegen stemmten und den Tiebreak erzwangen, den sie schließlich 15:13 für sich entschieden, wurde es an der Seitenlinie zunehmend hektischer und lauter. Und so sahen nach Ende des vierten Durchganges Koslowski und auch Potsdams Coach Guillermo Naranjo Hernandez die Rote Karte.

"In diesem Spiel geht es für beide Mannschaften um sehr viel und es sind einfach extrem viele Emotionen dabei. Bei den Mannschaften und natürlich auch bei uns Trainern", sagte Koslowski mit Blick auf die Ereignisse abseits des Feldes.

Beide Teams sehen sich in zwei Wochen im Pokalfinale in Mannheim wieder. Und nicht nur das Duell am Samstag war ein spannender Schlagabtausch. Zum vierten Mal nacheinander ging ein Liga-Spiel zwischen beiden Teams über fünf Sätze, dreimal triumphierte Schwerin.