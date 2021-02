Büttelborn

Zwei Tote bei Unfall: Wrack unter Ästen verborgen

14.02.2021, 14:01 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Bei einem Unfall auf der Autobahn 67 in Südhessen sind zwei Menschen gestorben. Der 23 Jahre alte Fahrer sei am frühen Sonntagmorgen aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und mit einer Baumgruppe kollidiert, teilte die Polizei in Darmstadt mit.



Das Wrack sei derart von umgestürzten Geäst verdeckt worden, dass es erst nach Sonnenaufgang entdeckt worden sei. Rettungskräfte konnten laut Polizei nur noch den Tod des 23-Jährigen und seiner noch nicht identifizierten Beifahrerin feststellen. Die Staatsanwaltschaft hat einen Sachverständigen beauftragt, der die Unfallstelle untersuchen soll.