Rostock

64 Corona-Neuinfektionen in MV: Wochenwert bei 65,3

14.02.2021, 17:09 Uhr | dpa

Die Zahl der in Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen ist am Sonntag um 64 gestiegen. Das sind 17 Fälle weniger als am Sonntag vor einer Woche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte (Stand: 15.49 Uhr). Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen sank von 66,4 auf 65,3. Die Zahl der an oder mit Covid-19 gestorbenen Menschen erhöhte sich den Angaben zufolge um 6 auf 634.

Mit 185,5 ist die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz in Vorpommern-Greifswald weiterhin am höchsten, gefolgt von der Landeshauptstadt Schwerin mit 87,8. Am niedrigsten ist der Wert laut Lagus in der Hansestadt Rostock mit 21,0.

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Nordosten liegt bei nunmehr 22 338; 19 255 Menschen gelten als genesen. Die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken sank im Vergleich zum Vortag um 7 auf 314. 66 Corona-Patienten wurden auf Intensivstationen behandelt, ebensoviele wie am Samstag.