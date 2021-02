Finsterwalde

Finsterwalde mit Online-Sängerkarneval: Jürgen Drews grüßt

14.02.2021, 17:58 Uhr | dpa

Der Sängerkarneval in der Sängerstadt Finsterwalde hat der Corona-Krise getrotzt. Im Internet ging am Samstag eine Show unter dem Motto "Corona kann uns mal - Der Karneval ist digital" über die Bühne. Selbst Sänger Jürgen Drews ließ es sich nicht nehmen, per Videoeinspielung Grüße zu schicken. "Wir können im Augenblick nicht zusammen singen, aber im Herzen lassen wir es uns nicht verbieten", sagte er. "Das Virus wird irgendwann das Weite suchen."

Der Männerchor Einigkeit präsentierte per Youtube und Facebook eine mehrstündige Karnevals-Show mit zwei Moderatoren und eingespielten Videos, auch aus früheren Vorstellungen.

Im Sängerkarneval zeigten die Karnevalisten aus der Stadt in Südbrandenburg bisher jedes Jahr ein umfangreiches Programm. Die Corona-Krise hat den Karnevalisten in Brandenburg in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht. So fiel auch der "Zug der fröhlichen Leute" in Cottbus aus.