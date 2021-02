Eisregen erwartet: Kein Präsenzunterricht im Kreis Osnabrück

14.02.2021, 21:47 Uhr | dpa

Vögel in den Ästen eines vereisten Baumes. Foto: Jonas Güttler/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Wegen des erwarteten Eisregens im Landkreis Osnabrück gibt es dort am Montag keinen Präsenzunterricht. Und: Wer einen Corona-Impftermin hat, darf an einem anderen Tag kommen. Das teilte der Landkreis am Sonntagabend mit.

Wer wegen der Wetterlage seinen bestätigten Termin in einem der beiden Impfzentren im Landkreis nicht wahrnehmen könne, dürfe stattdessen auch am Dienstag oder am Mittwoch kommen. "Eine Umbuchung ist nicht notwendig, die Terminbestätigung sollte aber mitgebracht werden", hieß es. Der Präsenzunterricht fällt aus, weil die Extremwetterlage zu starken Beeinträchtigungen der Schülerbeförderung führen könne.

Die Stadt Osnabrück teilte mit, wegen ungünstiger Witterungsverhältnisse falle am Montag der Unterricht an allen allgemeinbildenden Schulen und allen berufsbildenden Schulen aus.