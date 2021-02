Bad Karlshafen

Leerstehendes Gebäude brennt: 100 000 Euro Schaden

15.02.2021, 05:19 Uhr | dpa

Beim Brand eines leerstehenden Gebäudes in Bad Karlshafen (Landkreis Kassel) ist ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 100 000 Euro entstanden. Das Feuer im Stadtteil Helmarshausen war am späten Sonntagabend gemeldet worden, wie die Polizei mitteilte. Weitere Angaben zum Gebäude und zur Brandursache gab es zunächst nicht.