Träumender Autofahrer verursacht Unfall auf A11 bei Penkun

15.02.2021, 05:20 Uhr | dpa

Ein Autofahrer hat laut eigenen Angaben beim Fahren schon von zuhause geträumt - und einen Auffahrunfall auf der A11 bei Penkun (Landkreis Vorpommern-Greifswald) verursacht. Der 32-Jährige war am frühen Samstagmorgen in Richtung Polen unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Zwischen der Anschlussstelle Penkun und dem ehemaligen Grenzübergang fuhr er auf einen vor ihm fahrenden Wagen auf, dessen Fahrer bei der Kollision leicht verletzt wurde. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Unfallverursacher gab bei der Polizei an, dass er gedanklich schon zu Hause gewesen sei.