Zwickau

79-Jähriger bei Autounfall in Zwickau schwer verletzt

15.02.2021, 05:39 Uhr | dpa

Zwickau (dpa/sn) - Bei einem Auffahrunfall in Zwickau ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der 79-Jährige war am Sonntagmittag mit seinem Wagen an einer Kreuzung ungebremst auf ein haltendes Auto aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall krachte dieses wiederum in einen weiteren Wagen. Der Unfallverursacher wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.