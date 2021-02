Fulda

Toter Mann in Auto gefunden

15.02.2021, 06:42 Uhr | dpa

In einem abgestellten Auto in Fulda ist ein toter Mann gefunden worden. Die Leiche sei noch nicht identifiziert, teilte die Polizei am Montag mit. Die Kriminalpolizei ermittle derzeit in alle Richtungen. Genauere Informationen zu dem Toten und der Todesursache waren am Morgen zunächst nicht bekannt.