Grevesmühlen

Nach Brand mit Totem: Verdacht der Brandstiftung

15.02.2021, 07:49 Uhr | dpa

Nach dem Wohnhaus-Brand mit einem Toten in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, wird nun ein Brandgutachter an dem zerstörten Doppelhaus erwartet, der die Ursache des Feuers genauer beleuchten soll. Das Feuer war am Samstag in einer Haushälfte ausgebrochen, in der zwei Männer lebten. Nach dem Löschen fanden die Kameraden einen Leichnam.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war einer der beiden Bewohner der Brand-Wohnung am Samstag unterwegs, der andere war wohl im Haus geblieben, wie der Sprecher erläuterte. Als der Mann von seinem Ausflug zurückkam, sah er gegen Mittag das Feuer von außen und rief die Feuerwehr. Die Kameraden konnten die brennende Haushälfte nicht mehr retten. In den Ruinen wurde die Leiche entdeckt. Diese soll nun rechtsmedizinisch untersucht werden, um die Identität rechtssicher zu klären.

Der Bewohner der anderen Haushälfte konnten unverletzt aus dem Haus geholt werden. Der Sachschaden beträgt nach einer ersten Schätzung mindestens 200 000 Euro. Auch die weniger vom Feuer betroffene Haushälfte ist nicht bewohnbar.