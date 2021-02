Roggentin

Frau bei Rodel-Unfall nahe Rostock schwer verletzt

15.02.2021, 08:09 Uhr | dpa

Bei einem Unfall an einem Rodelberg ist nahe Roggentin (Landkreis Rostock) eine Frau schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Montag erklärte, war der Schlitten der Geschädigten am Auslauf der Kösterbecker Berge gegen einen Baum geprallt, wobei sie an der Schulter verletzt wurde. Kurz zuvor soll sie mit einem anderen Rodler kollidiert sein. Ein Notarzt kam per Rettungshubschrauber, um der Frau Medikamente zu verabreichen.

Feuerwehrleute trugen die Verunglückte den Berg hinauf zu den Rettungskräften, die sie in eine Klinik brachten. Die Kösterbecker Berge sind ein beliebtes Naherholungsgebiet für Rostocker und gelten als nördlichstes Skigebiet Mecklenburgs. Wegen des großen Ansturms hatte die Polizei mit Blick auf die Corona-Einschränkungen vor Kurzem auch einmal alle Parkplätze in dem Ort gesperrt.