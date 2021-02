Frankenthal

Autofahrer mit rund 4,8 Promille in Frankenthal unterwegs

15.02.2021, 11:21 Uhr | dpa

Mit rund 4,8 Promille war ein 55 Jahre alter Autofahrer in Frankenthal unterwegs. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war eine Streife wegen seiner "auffälligen Fahrweise" auf den Mann aufmerksam geworden. Ein Atemalkoholtest bei der Kontrolle am Sonntagabend ergab dann den Wert von 4,79 Promille. Dem 55-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.