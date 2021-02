Jena

Schnee drückt Dach von Gärbehälter für Biogas ein

15.02.2021, 17:36 Uhr | dpa

Schneemassen haben am Montag in einer Biogasanlage in Jena das Kuppeldach eines Gärbehälters eingedrückt. Die Anlage habe sich im Testbetrieb befunden und sei leer gewesen, teilten die Stadtwerke Jena mit. Nach Angaben eines Sprechers rückte die Feuerwehr an, die nach Sichtung der Lage aber darauf verzichtete, den Schnee aus der Kunststoffdelle herauszuschaufeln. Statt dessen soll am Mittwoch eine Pumpe installiert werden, die das angesichts des prognostizierten Tauwetters zu erwartende Schmelzwasser abpumpen soll. Die ebenfalls leicht eingedellten Dächer von vier weiteren Anlagen auf dem Gelände hätten wieder aufgerichtet werden können.

Versorgungsengpässe wegen des Vorfalls gibt es dem Sprecher zufolge nicht. Die Anlage im Norden von Jena wird von einer Tochterfirma der Stadtwerke betrieben, die darin Biomasse wie Gülle und Mais aus einem Agrarunternehmen in Biogas umwandelt.