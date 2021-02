Görlitz

Polizei ertappt Betrüger in Görlitz auf frischer Tat

15.02.2021, 17:40 Uhr | dpa

Ein Betrüger ist in Görlitz auf frischer Tat ertappt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, nahmen Beamte den 33-Jährigen in einem Paketshop fest. Offenbar hatte er persönliche Daten ausgespäht und damit Waren im Wert von rund 500 Euro bestellt. Anschließend war er mit einer gefälschten Vollmacht und dem Ausweis einer weiteren Person erschienen, um sein Paket abzuholen - wo ihn schon Beamte des Kriminaldienstes erwarteten.

Nach den Angaben der Polizei hatte der Mann einige Routine mit dieser Masche: Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden Beamte verschiedene hochwertige Waren, die er ähnlich erworben haben soll. Wegen Wiederholungsgefahr ordnete ein Richter Untersuchungshaft für den Mann an. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm nun gewerbsmäßigen Computerbetrug in mehreren Fällen vor.