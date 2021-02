Hohenahr

Geländetest für SUV endet auf Polizeiwache

15.02.2021, 17:44 Uhr | dpa

Mit dem SUV die Skipiste rauf und runter: Der Versuch, die Geländetauglichkeit seines Wagens zu testen, hat für einen betrunkenen Autofahrer auf einer Polizeiwache geendet. Das teilte die Polizei in Mittelhessen am Montag mit. Der 46-Jährige war demnach an Sonntag in Hohenahr (Lahn-Dill-Kreis) mit seinem Wagen die Skipiste hochgefahren, wendete und fuhr wieder zurück. In einer Bodenwelle sei dann die Front des Autos beschädigt worden. Auch die Airbags seien ausgelöst worden. Trotzdem fuhr der Mann laut Polizei weiter, bis schließlich sein Fahrzeug liegenblieb.

Einer Frau fiel der Unfallwagen auf und sie alarmierte Polizei und Rettungsdienst. Es stellte sich heraus, dass der 46-Jährige unverletzt geblieben war, aber getrunken hatte - ein Atemalkoholtest ergab fast 2,5 Promille. Auf der Polizeiwache sei ihm dann Blut abgenommen und sein Führschein sichergestellt worden.