Tauwetter und Glatteisgefahr in Mecklenburg-Vorpommern

15.02.2021, 17:44 Uhr | dpa

Raureif hat sich in den frühen Morgenstunden an den Pflanzen und Bäumen gebildet. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

Nach den eisigen Temperaturen der vergangenen Tage ist für Mecklenburg-Vorpommern nun Tauwetter angesagt. Dadurch müsse am Dienstag örtlich mit Glatteis gerechnet werden, heißt es in einem Warnlagebericht, den der Deutsche Wetterdienst am Montag veröffentlichte. Danach soll der am Montag eingesetzte Schneefall bis Dienstagmorgen allmählich in Regen übergehen. Grund dafür sei ein Tiefausläufer, der von Westen übergreift. Dieser verdränge die kalte Polarluft und leite einen deutlich wechselhaften und zunehmend milden Witterungsabschnitt ein.