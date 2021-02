Puskas Arena

Champions League: RB Leipzig peilt Heimsieg in Budapest an

16.02.2021, 03:43 Uhr | dpa

RB Leipzig will in Budapest den ersten Schritt in Richtung Viertelfinale der Champions League machen. Die Sachsen tragen in der ungarischen Hauptstadt am heutigen Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) aufgrund der deutschen Corona-Einschränkungen ihr Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Liverpool aus. Obwohl der von Jürgen Klopp trainierte englische Fußball-Meister zuletzt drei Niederlagen in Serie kassiert hat, sieht RB-Trainer Julian Nagelsmann Leipzig nicht als Favoriten. "Es wird an der Tagesform liegen. Wir brauchen einen Top-Tag, um auf Augenhöhe zu sein", sagte der 33-Jährige. Spielmacher Emil Forsberg laboriert noch immer an Knieproblemen und trat die Reise nach Budapest nicht mit an.