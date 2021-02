Amberg

Wasser in Stadtarchiv Amberg: Wertvolle Dokumente betroffen

16.02.2021, 11:43 Uhr | dpa

Das Stadtarchiv im oberpfälzischen Amberg ist mit Wasser vollgelaufen, was ersten Erkenntnissen zufolge zu massiven Schäden geführt hat. Offenbar sei in der Nacht auf Dienstag Wasser in eine Lüftungsanlage unter dem Dach des denkmalgeschützten Gebäudes gelangt, sagte eine Stadtsprecherin am Dienstagvormittag: "Über die Abflussrohre ist das Wasser dann nach unten befördert worden." Die Ursache sei bisher unklar.

Das Wasser floss nach Angaben der Sprecherin auch in einen Betonquader, in dem besonders empfindliche Dokumente aufbewahrt werden. So seien zahlreiche wertvolle Schriften und alte Ratsbücher in Mitleidenschaft gezogen worden: "Wir hoffen, dass man sie noch retten kann." Auch die Feuchtigkeit an den Wänden sei für das Archiv eine "Katastrophe". Die Sprecherin schätzt, dass der Schaden mehrere hunderttausend Euro beträgt.

Nach Polizeiangaben hatte sich das Wasser am Dienstagmorgen im Erdgeschoss des Archivgebäudes bereits in einer Höhe von etwa fünf Zentimetern gestaut. Die Feuerwehr habe erste Schäden beseitigt. Wie die Sprecherin der Stadt erklärte, sind derzeit Trocknungsgeräte im Einsatz, um die Feuchtigkeit an den Wänden zu beseitigen.