Bautzen

Politischer Aschermittwoch der CDU fällt aus

16.02.2021, 11:56 Uhr | dpa

Die sächsische Union lässt ihren politischen Aschermittwoch wegen der Corona-Pandemie ausfallen. "Gemäß dem christlich-jüdischen Leitbild setze ich mich für eine solidarische Gesellschaft ein, dies verpflichtet mich, meine Nächsten nach allen Möglichkeiten zu schützen", begründete der Landtagsabgeordnete Marko Schiemann am Dienstag die Absage. Er organisiert jedes Jahr die zentrale Veranstaltung der CDU zum Aschermittwoch in Bautzen. Schiemann zeigte sich aber optimistisch, dass es 2022 eine Neuauflage gibt. Gäste beim politischen Aschermittwoch in Bautzen waren bisher unter anderen der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert, die ehemalige Präsidentin des Zentralrates der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).