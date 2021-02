Rostock

Betrüger fordern 40 000 Euro: Taxifahrer "rettet" Rentnerin

16.02.2021, 13:18 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Ein Taxifahrer hat eine Rentnerin in Rostock vor einem hohen Geldverlust durch Corona-Trickbetrüger bewahrt. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag mitteilte, rief ein Mann eine 86-jährige Frau an, der sich als Arzt der Universitätsklinik Rostock ausgab. Demnach behauptete dieser, dass ihr Enkel sich mit dem Coronavirus infiziert habe und im Sterben liege. Der Enkel brauche Impfungen mit einem noch nicht zugelassenen Impfstoff aus den USA, der fünf Mal gespritzt werden müsse. Der Betrüger bestellte der Frau auch gleich ein Taxi, damit sie zur Bank komme, wie er sagte. Dort sollte sie 40 000 Euro abheben. Als die Frau dem Taxifahrer das erzählte, klärte dieser sie über solche Maschen auf. Sie schaltete noch vom Taxi aus die Polizei ein. Nach den Tätern werde gefahndet.